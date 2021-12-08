МИД РФ: Россия поддерживает Беларусь в противодействии западным санкциям

8 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Россия поддерживает Беларусь в противодействии западным санкциям, цель которых - спровоцировать новые протесты в Беларуси. Об этом заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин, сообщает БЕЛТА.

"Россия поддерживает Беларусь в противодействии западному давлению, - сказал Александр Панкин. - Проводим скоординированную политику по принятию ответных мер, совместным "стоп-листам", помогаем смягчить негативные социально-экономические последствия рестрикций для белорусских граждан. Будем продолжать это тесное сотрудничество с Минском".

"Мы полностью солидарны с нашими белорусскими союзниками в категорическом неприятии нелегитимных односторонних ограничительных мер, которые вводятся западными странами и Евросоюзом в нарушение международного права и в обход Совета Безопасности ООН, - заявил замглавы МИД РФ. - К сожалению, эта порочная практика становится все более распространенной. Причем зачастую такие рестрикции используются для того, чтобы получить экономические или политические преимущества, являются на деле протекционистскими мерами недобросовестной конкуренции".

По словам Александра Панкина, складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. "Партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров, - констатировал он. - Ответом на любое не соответствующее их логике решение зачастую становятся односторонние ограничения. По сути, ни одно из государств, проводящих суверенную, независимую от Запада политику, не может быть от них застраховано".

Цель санкционного давления Запада на Беларусь - обрушить уровень жизни граждан. "Если говорить о Беларуси, то мы прекрасно понимаем, что цель оказываемого на Минск санкционного давления заключается в том, чтобы намеренно обрушить уровень жизни простых граждан, спровоцировать новую волну антиправительственных выступлений, - подчеркнул замглавы МИД РФ. - Чем иначе можно объяснить введение ограничений в отношении целых секторов белорусской промышленности, крупнейших ее предприятий, от которых зависит благосостояние сотен тысяч белорусов?"

Он также полагает, что Запад наказывает Беларусь за хорошие отношения с Россией. Александр Панкин напомнил, что в декабре 2020 года Конгресс США принял "Акт о демократии, правах человека и суверенитете Беларуси", который предусматривает возможность введения санкций против россиян и представителей Союзного государства, а в октябре Европарламент одобрил резолюцию с осуждением российско-белорусской интеграции. "Как это вяжется с декларируемой инициаторами санкций заботой о состоянии демократии собственно в Беларуси? Больше это походит на наказание за дружбу с Россией", - заявил замглавы МИД РФ.-0-