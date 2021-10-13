Михеев: в борьбе за глобальное доминирование Запад воспринимает любых конкурентов как опасность

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В борьбе за глобальное доминирование Запад воспринимает любых конкурентов как опасность. Такое мнение высказал российский политолог Сергей Михеев в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Идет борьба, конкуренция между коллективным Западом, США, а также теми, кто на самом деле пытается управлять Штатами. Там много уровней. Есть национальная Америка - это условный Трамп. Есть транснациональные корпорации, для которых Америка - просто ширма. Есть Европа, которая, если честно, на сегодняшний день - имя прилагательное. В конечном итоге идет борьба за глобальное доминирование, в этой борьбе любые конкуренты воспринимаются коллективным Западом как опасность", - сказал Сергей Михеев.

По словам политолога, бороться с такой "опасностью" Запад может двумя способами: военным воздействием или, если силовой сценарий невозможен, экономическим давлением и дестабилизацией ситуации в стране изнутри. "Этим они тоже занимались, занимаются и будут заниматься, - подчеркнул Сергей Михеев. - Другое дело - наша позиция, которая проистекает из 1990-х. Позиция вторичности, пассивности, ожидания. Она их провоцирует на беспредел, а нас лишает поля для маневра. Мы всегда говорим, что надеемся на разумность западных партнеров. А чего мы на нее надеемся? Что, есть какие-то примеры их разумности, что ли? Я не вижу этих примеров".-0-