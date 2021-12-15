Миклашевич: принятые ЕС санкционные документы не соответствуют Уставу ООН

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15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принятые ЕС санкционные документы не соответствуют Уставу ООН, заявил председатель Конституционного суда Петр Миклашевич, оглашая решение КС по делу "О соответствии общепризнанным принципам и нормам международного права документов, принятых (изданных) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающих введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь", передает корреспондент БЕЛТА.
"Документы, принятые (изданные) Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами и их органами, предусматривающие введение ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, не соответствуют Уставу ООН", - сказал Петр Миклашевич.
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