Минюст отказал в госрегистрации политической партии "Союз"

3 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство юстиции приняло решение об отказе в государственной регистрации политической партии "Союз", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минюста.

При изучении представленных для государственной регистрации документов установлено, что учредители нарушили установленный порядок создания политической партии, а также представили недействительный документ.

Как пояснили в Минюсте, в соответствии белорусским законодательством для создания и деятельности политической партии необходимо не менее 1 тыс. учредителей (членов) от большинства областей страны и Минска.

В качестве учредителей политической партии "Союз" выступили 1023 человека. "При проведении Министерством юстиции выборочной проверки сведений о лицах, содержащихся в списке учредителей политической партии (проверено 150 из 1023 учредителей), в отношении 26 лиц установлено, что лица с указанными в списке персональными данными отсутствуют", - отметили в пресс-службе. Таким образом, представленные документы не подтверждают наличие у политической партии "Союз" не менее 1 тыс. учредителей.

Установлены также недостоверные сведения относительно места жительства некоторых людей, есть факты, когда указаны не все предусмотренные законом "О политических партиях" сведения. В связи с этим список учредителей партии не может быть признан действительным документом для государственной регистрации.

Кроме того, установлено, что в качестве одного из учредителей выступил человек, не являющийся гражданином Беларуси, что свидетельствует о нарушении установленного порядка создания политической партии. Были и другие нарушения.

"Вышеуказанные нарушения согласно ст.17 Закона Республики Беларусь "О политических партиях" являются основанием для отказа в государственной регистрации политической партии", - отметили в пресс-службе. Решение может быть обжаловано в Верховном суде.-0-