Мишустин: пандемия не мешает находиться в постоянном контакте с белорусскими партнерами

14 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Пандемия коронавируса не мешает российской стороне находиться в постоянном контакте с белорусскими партнерами. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, встречаясь сегодня в Москве с премьер-министром Беларуси Романом Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Несмотря на коронавирус, мы находимся в постоянном диалоге с нашими белорусскими коллегами и партнерами", - сказал Михаил Мишустин. Он напомнил, что недавно состоялись две встречи президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина - в Москве и во Ржеве. "Хочу попросить вас передать теплые приветствия и наилучшие пожелания уважаемому Александру Григорьевичу Лукашенко", - сказал премьер-министр России, обращаясь к Роману Головченко.

Роман Головченко

Михаил Мишустин отметил важность того, что свой первый зарубежный визит в качестве премьер-министра Беларуси Роман Головченко совершил в Россию. "Мы видим в этом еще одно важное подтверждение особого характера белорусско-российских отношений, обоюдной заинтересованности в поступательном развитии нашего сотрудничества, углублении интеграции в рамках Союзного государства", - отметил глава российского правительства.

По его мнению, в целом торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России развивается успешно: в прошлом году товарооборот между двумя странами превысил $35 млрд. "Конечно, с января по май немножко товарооборот уменьшился, это связано с объективными причинами, в первую очередь с коронавирусной инфекцией, - констатировал Михаил Мишустин. - Кстати, характерно, что российский экспорт в Беларусь уменьшился где-то на 31,9%, а белорусский экспорт в Россию - всего на 7%. Это означает, что в этих непростых условиях наши уважаемые белорусские партнеры успешно работают на нашем рынке, что мы приветствуем".

В свою очередь премьер-министр Беларуси Роман Головченко уточнил, что снижение российского экспорта в Беларусь связано в первую очередь со снижением объема поставок энергоносителей.

Премьер-министр России также подтвердил, что по итогам сегодняшних переговоров стороны намерены подписать документы, касающиеся строительства Белорусской АЭС и сотрудничества в нефтяной сфере.-0-

Фото Оксаны Манчук