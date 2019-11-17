Миссия МПА СНГ отмечает недостаток правовой культуры некоторых национальных наблюдателей

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия МПА СНГ отмечает субъективность оценок и недостаток правовой культуры некоторых национальных наблюдателей на выборах в Палату представителей седьмого созыва. Такими наблюдениями с журналистами сегодня поделилась исполняющая обязанности директора Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран МПА СНГ Екатерина Голоулина, передает корреспондент БЕЛТА. Наблюдатели от МПА СНГ посетили более десятка избирательных участков, пообщались с некоторыми национальными наблюдателями. Представители отдельных общественных объединений акцентировали внимание на существующей, по их мнению, разнице между количеством избирателей, которые посетили участки по данным комиссии, и тем количеством, которое они зафиксировали ручным способом. Екатерина Голоулина отметила, что эти наблюдатели руководствуются субъективными оценочными категориями. "Это говорит об отсутствии сложившейся правовой культуры", - констатировала она. "Дело в том, что в соответствии с международными стандартами наблюдения легитимным способом выявления нарушений является либо их фиксация в момент, когда они происходят, либо на стадии итогового подсчета голосов", - добавила эксперт. Представитель миссии обратила внимание, что члены избирательных комиссий проходят необходимое обучение. Национальным наблюдателям этого иногда не хватает. "Развитие гражданского общества опережает развитие правовой культуры. Такая тенденция не только в Беларуси, но и в Молдове, Казахстане", - констатировала она. Екатерина Голоулина поделилась впечатлениями от увиденного на избирательных участках. "Видим достаточно внимательную и четкую работу участковых комиссий, большое количество национальных наблюдателей. Каких-либо нарушений мы не зафиксировали", - резюмировала она.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!