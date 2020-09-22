Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов президента Таджикистана

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По приглашению Республики Таджикистан миссия наблюдателей от СНГ на выборах президента Таджикистана и ее штаб 21 сентября приступили к мониторингу избирательной кампании. Об этом БЕЛТА сообщили в штабе миссии.

В рамках наблюдения за президентскими выборами состоялась встреча долгосрочных наблюдателей от СНГ с председателем Центральной комиссии по выборам и референдумам Таджикистана Бахтиером Худоерзодой.

Председатель Центризбиркома подробно рассказал о ходе избирательной кампании, а также о работе избирательных комиссий всех уровней по подготовке к выборам. Он отметил, что для участников избирательного процесса разработаны более 20 рекомендаций, методических пособий, брошюр, завершена подготовка экспертов, которые будут обучать членов участковых избирательных комиссий, проводится работа среди различных категорий населения по разъяснению избирательного законодательства.

В свою очередь наблюдатели от СНГ проинформировали о принципах деятельности миссии и организации ее работы. Было подчеркнуто, что работа миссии основывается на принятых в Содружестве документах о порядке осуществления международного наблюдения за выборами. При этом наблюдатели от СНГ исходят из того, что выборы являются внутренним делом государства, а задача миссии - оказывать содействие организаторам выборов в проведении избирательной кампании в соответствии с национальным законодательством.

Выборы президента Таджикистана состоятся 11 октября.-0-