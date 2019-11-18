18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Миссия ШОС признает парламентские выборы в Беларуси прозрачными и демократичными. Об этом заявил сегодня журналистам заместитель генерального секретаря ШОС, глава миссии наблюдателей Се Сяоюн, передает корреспондент БЕЛТА.

Кампания соответствовала требованиям национального избирательного законодательства и международным обязательствам, которые взяла на себя Беларусь, сказал Се Сяоюн. "Миссия признает прошедшие выборы прозрачными, достоверными и демократичными", - озвучил он основные выводы миссии.

Наблюдатели от ШОС зафиксировали единичные технические нарушения, которые не могут оказывать влияния на результаты выборов. "Нарушений норм национального законодательства, ставящих под сомнение легитимность выборов, миссией не отмечено", - добавил Се Сяоюн.

Эксперты от Шанхайской организации сотрудничества 17 ноября посетили 436 избирательных участков. Миссия ШОС обратила внимание на активное участие в голосовании избирателей, профессионализм избирательных комиссий, а также на то, что голосование проходило спокойно, в присутствии представителей СМИ и наблюдателей.-0-

Фото Оксаны Манчук

Парламентские выборы в Беларуси - мнения международных наблюдателей Беларусь пригласила на выборы зарубежных наблюдателей от различных международных структур. В их числе СНГ, БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Шанхайская организация сотрудничества и другие.