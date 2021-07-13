Мицкевич: взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Взаимодействие с Тегераном - традиционная составляющая многовекторной политики Беларуси, заявил заместитель председателя Палаты представителей Валерий Мицкевич во время встречи с руководителем рабочей группы Собрания исламского совета Исламской Республики Иран по сотрудничеству с парламентом Беларуси Абольфазлом Амуи, передает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимодействие с Тегераном является традиционной составляющей многовекторной политики Беларуси. Как отметил Президент, мир не замыкается только на США или ЕС. Ключевой особенностью Беларуси в выстраивании отношений с другими государствами является то, что мы никогда не прибегаем к недобросовестным методам, к санкционному прессингу или ограничительным мерам. Мы - надежный, предсказуемый партнер", - сказал Валерий Мицкевич.

Как добавил Абольфазл Амуи, между Ираном и Беларусью исторически сложилась дружба и сотрудничество. "Но мы считаем, что в данный момент, когда некоторые страны стараются вмешиваться во внутренние дела Беларуси, мы должны еще больше, чем раньше, взаимодействовать. Поэтому мы считаем, что нужно определить новые направления для взаимодействия и сотрудничества", - отметил он.

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Фото Рамиля Насибулина