Мясникович: союзным парламентариям необходимо продолжить мониторинг договора о СГ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламентскому собранию Союза Беларуси и России необходимо продолжить мониторинг договора о Союзном государстве. Об этом сегодня на закрытии сессии Совета Республики заявил его председатель Михаил Мясникович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Парламентскому собранию Союза Беларуси и России целесообразно продолжить наступательную деятельность по реализации инициатив Совета Республики о мониторинге договора о Союзном государстве, разработке концепции сближения законодательства двух стран и усилении роли Постоянного комитета Союзного государства в этом направлении", - сказал Михаил Мясникович.

Спикер подвел итоги сессии в части международной деятельности Совета Республики. Так, в ноябре парламентская делегация Беларуси приняла участие в плановых осенних мероприятиях МПА СНГ. "Поступательно развивается диалог Совета Республики со структурами Совета Европы. В Минске в сентябре прошел ряд мероприятий по вопросам местного управления и самоуправления", - напомнил Михаил Мясникович.

Беларусь посетил председатель Сената Парламента Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Парламентарии подписали протокол о создании подкомиссий в инновационной сфере. В ноябре состоялся визит председателя Совета Республики в Сенат Франции - впервые за всю историю двусторонних отношений. Белорусский спикер отметил, что к этому событию готовились обе стороны - созданы сенатские комиссии по сотрудничеству, утверждены их персональные составы.

Соглашения о сотрудничестве, направленные на развитие постоянных контактов между парламентами, подписаны также во время визита в Беларусь делегаций Ирана, Турции и Египта.-0-