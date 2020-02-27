Мясникович: стратегия развития ЕАЭС до 2025 года предполагает снятие всех барьеров и ограничений

27 февраля, Минск /Екатерина Кришеник - БЕЛТА/. Проект стратегии развития ЕАЭС до 2025 года разработан и находится в высокой степени готовности, проходит финальную стадию согласования. Одно из важных положений документа - снятие всех барьеров и ограничений между странами-участницами. Об этом сообщил журналистам председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович по итогам встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В стратегии очень большой блок конкретных вопросов. В этом отличие от всех предыдущих документов, которые приняты в ЕАЭС. Стратегия предполагает устранение барьеров и препятствий во внутренней торговле, - отметил Михаил Мясникович. - Президент поддержал мое предложение, чтобы, может быть, одномоментно принять решение о том, что все страны отменяют барьеры и ограничения и дают установки правительствам не порождать новые. Но это может быть решение только глав государств".

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