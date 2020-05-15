Мясникович: стратегию развития евразийской интеграции до 2025 года планируется утвердить 19 мая

15 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проект стратегии дальнейшего развития евразийской интеграции до 2025 года прошел необходимые процедуры, ожидается, что документ 19 мая утвердят президенты стран Евразийского экономического союза. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович сегодня на международном форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который состоялся в режиме видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.

"Проект прошел в установленном порядке необходимые процедуры, - сказал Михаил Мясникович. - Он находится в повестке Высшего Евразийского экономического совета, проведение которого намечено на 19 мая. Документ содержит в основном нормы прямого действия, а также положения, которые могут быть успешно имплементированы в национальные акты. Я почему обращаю на это особое внимание? Потому что имеется достаточно много серьезных документов, которые направлены на укрепление интеграционных процессов, но присутствует определенный разрыв между политической волей, когда принимаются решения, и непосредственно национальными актами".

В проект стратегии заложен перечень мер и механизмов, состоящий из 330 позиций, что фактически является дорожной картой дальнейшего развития интеграции. Документ предусматривает дальнейшую разработку и подписание 13 международных договоров, более 60 нормативных правовых актов ЕАЭС, внесение порядка 25 изменений и дополнений в Договор о союзе, а также изменений в национальные законодательства государств ЕАЭС.-0-

Мясникович считает возможным совместное создание в ЕАЭС вакцины от COVID-19 Председатель Коллегии ЕЭК обратил внимание на недостаточность обеспечения рынка ЕАЭС лекарствами собственного производства.

ЕЭК продолжает переговоры о создании зон свободной торговли с Египтом, Израилем и Индией Об этом сообщил член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Андрей Слепнев сегодня на международном форуме "Содействуя евразийской экономической интеграции: фактор делового сотрудничества", который состоялся в режиме видеоконференции.