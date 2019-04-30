Мясникович: в Беларуси есть условия для передачи определенных полномочий на места

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси есть условия для эволюционной децентрализации и передачи определенных полномочий на места. Об этом сегодня заявил председатель Совета Республики Михаил Мясникович на заседании Совета по взаимодействию органов местного самоуправления при верхней палате парламента, передает корреспондент БЕЛТА.

Заседание Совета, в котором принимают участие представители Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, посвящено совершенствованию законодательства Беларуси, регулирующего вопросы местного самоуправления, в целях устойчивого развития территорий. "В настоящее время имеются условия для эволюционной децентрализации и передачи определенных полномочий на места непосредственно органам местного самоуправления. Конечно, эти структуры надо укреплять и совершенствовать их деятельность в том числе с учетом передового международного опыта", - сказал Михаил Мясникович.

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