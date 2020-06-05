"Моим именем пытаются манипулировать" - экс-премьер Кобяков ответил на фейки в Telegram-каналах

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экс-премьер Беларуси Андрей Кобяков заявляет, что некоторые пытаются манипулировать его именем на фоне проходящей в стране электоральной кампании. Об этом он заявил в беседе с корреспондентом БЕЛТА, реагируя на информацию о том, что он якобы подписался за выдвижение одного из потенциальных кандидатов на выборах.

Отвечая на вопрос о своей оценке хода избирательной кампании, которую в процессе сбора некоторые силы пытаются превратить в незаконные акции, Андрей Кобяков сказал: "Очень живой, активный характер носит процесс предвыборной кампании, и этим он ничем не отличается от всех других аналогичных периодов нашей истории. Я никаких подписей ни в одних подписных листах нигде не ставил. Поэтому когда я услышал и увидел в Telegram-каналах, что я там за одного из кандидатов проявил инициативу и поставил свою подпись… В этом, конечно, ничего незаконного нет, но я этого не делал".

"Не делал и хочу сказать больше того, что я возмущен тем, что меня, мое имя используют в каких-то политических целях. Причем, я так предполагаю, что это скорее всего делается вообще третьей силой, которая заинтересована в расшатывании социально-политической обстановки в стране", - отметил он.

Андрей Кобяков подчеркнул, что никогда не был ни коллаборационистом, ни предателем, и никогда ими не станет. "Чтобы была понятна моя позиция с точки зрения избирателя, человека, приличное время проработавшего в государственных структурах, я - за социальную стабильность в стране и широкое развитие интеграции Беларуси и России", - сказал экс-премьер.

"Моим именем пытаются манипулировать, абсолютно не спросив. Тем более, никогда бы такого согласия не получили", - резюмировал он.

Андрей Кобяков также ответил на вопрос, какие, по его мнению, внешние силы могут стоять за попытками обострить ситуацию в Беларуси: "Думаю, что все умные люди. Читают, смотрят, анализируют эти источники. Я думаю, что это надо тем, кто не хочет, чтобы в Беларуси было все нормально. Видимо, кто-то хочет сделать из Беларуси Украину по социально-политической обстановке".-0-