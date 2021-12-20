На белорусское посольство в Лондоне совершено нападение. Подробности инцидента

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На белорусское посольство в Лондоне вечером 19 декабря совершено нападение. Подробности происшествия рассказали в Министерстве иностранных дел Беларуси, сообщает БЕЛТА.

"Вначале группой лиц был испорчен фасад здания загранучреждения, а затем физически атакованы прибывшие на место белорусские дипломаты. Одному из них были нанесены серьезные телесные повреждения, потребовалась срочная медицинская помощь. В учреждении здравоохранения диагностированы перелом носа, сотрясение мозга легкой степени и травматический перелом зуба", - рассказали в Министерстве иностранных дел.

По информации ведомства, после прибытия правоохранительных органов радикалы предприняли попытку скрыться с места происшествия. Тем не менее часть нападавших задержала дипломатическая полиция Лондона. Установлено, что лица предположительно входят в радикальную эмигрантскую группировку "Надзея".

"Данная попытка расправы, совершенная в отношении лиц, которые по долгу своей службы защищают интересы белорусских граждан и работают над улучшением межгосударственных отношений, еще раз красноречиво демонстрирует истинное лицо и методы действий фанатиков, которых ряд стран коллективного Запада упорно пытается выдавать за мирных протестующих", - подчеркнули в министерстве.

В МИД Беларуси вызван временный поверенный в делах Великобритании, которому заявлен решительный протест с требованием о проведении тщательного расследования инцидента, привлечении к ответственности виновных лиц, а также информировании белорусской стороны о проведении процессуальных действий и их результатах.

"МИД Беларуси исходит из того, что британскими властями будут предприняты все надлежащие меры для защиты помещения представительства от всякого вторжения или нанесения ущерба и для предотвращения всякого нарушения спокойствия представительства или оскорбления его достоинства в соответствии со статьей 22 Венской конвенции о дипломатических сношениях", - добавили в ведомстве.-0-