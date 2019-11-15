Наблюдатели не вправе вмешиваться в работу председателей участковых избирательных комиссий - Жук

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели не вправе вмешиваться в работу председателей участковых избирательных комиссий. Такое мнение высказал директор - главный редактор издательского дома "Беларусь сегодня" Дмитрий Жук в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

"Есть руководитель участковой комиссии, именно этот человек определяет: что и как на этом участке происходит. И в его деятельность не вправе никто вмешиваться - ни наблюдатели, ни высокие государственные начальники, ни какие-то международные чиновники. Этот человек - важное ключевое звено, которое обеспечивает легитимность выборов, их прозрачность", - отметил Дмитрий Жук, разбирая поведение наблюдателя на одном из участков для голосования в Бресте, где он вел видеосъемку пришедшей голосовать девушки.

Дмитрий Жук обратил внимание, что в нынешней выборной кампании активными участниками становятся наблюдатели. "Так и хочется сказать: уважаемые наблюдатели, не хватайте избирателей за руки", - заметил он. По его словам, поведение наблюдателя на участке в Бресте - это нарушение закона. "Там четко прослеживаются эти факты, о них представители ЦИКа говорили", - добавил Дмитрий Жук. Кроме того, на фоне этой ситуации некоторые интернет-издания пугают молодежь, чтобы она не шла на избирательные участки.

Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт в свою очередь акцентировал внимание, что из-за такого поведения наблюдателя девушка не реализовала свое конституционное право и не проголосовала. "Откуда мы сейчас знаем, что она собиралась сделать, что у нее было в руках? Откуда он знает и какие претензии с юридической точки зрения он сейчас может ей предъявить?", - задался вопросом Иван Эйсмонт.

Директор представительства МТРК "Мир" в Беларуси Владимир Перцов добавил, что хотелось бы увидеть правовую оценку произошедшего на избирательном участке, ведь там присутствовали члены избирательной комиссии и ее председатель, другие наблюдатели, которых можно опросить. "В целом подобный театр абсурда мы можем наблюдать от выборов к выборам, когда происходят такие мыльные провокации, постановочные сцены", - констатировал он.-0-