Наблюдатели от МПА СНГ 17 ноября будут мониторить выборы в Беларуси и за ее пределами

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международные наблюдатели от Межпарламентской ассамблеи СНГ 17 ноября будут проводить мониторинг выборов в Беларуси и за ее пределами. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МПА СНГ.

"В день голосования международные наблюдатели от МПА СНГ в соответствии с индивидуальными маршрутами будут осуществлять мониторинг выборов на избирательных участках в Минске, населенных пунктах Минской и Гродненской областей Республики Беларусь, а также на зарубежных избирательных участках в Баку, Ереване, Кишиневе и Санкт-Петербурге", - рассказали в пресс-службе.

В состав группы вошли 46 международных наблюдателей, представляющих девять государств - участников МПА СНГ (Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдову, Россию, Таджикистан и Узбекистан). Среди них - депутаты, представители высших законодательных органов власти, а также сотрудники Секретариата Совета МПА СНГ и эксперты Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан государств - участников МПА СНГ (МИМРД МПА СНГ).

Группа наблюдателей от МПА СНГ действует в составе миссии наблюдателей от СНГ. Общее число членов миссии, возглавляемой председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, составляет 475 человек.

Во время долгосрочного мониторинга выборов эксперты МИМРД МПА СНГ подготовили заключение о соответствии законодательства, регулирующего проведение выборов в Палату представителей, международным стандартам демократических выборов. Наблюдатели от МПА ознакомились с ходом избирательной кампании в Минске и Витебской области. На основе результатов долгосрочного наблюдения был подготовлен отчет экспертной группы по долгосрочному мониторингу подготовки к проведению выборов в Палату представителей.

В период краткосрочного мониторинга планируются встречи с руководством Совета Республики Национального собрания, Центральной комиссии Беларуси по выборам и проведению республиканских референдумов, Минской областной избирательной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей, руководителями политических партий и общественных объединений, участвующих в выборах, а также главами наблюдательных миссий других международных организаций.-0-