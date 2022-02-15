15 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наблюдатели от СНГ рассчитывают принять участие в наблюдении за выборами президента в Туркменистане, заявил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы планируем. Обсудили эти вопросы уже. На недавнем заседании Центральной избирательной комиссии Туркменистана прозвучало, что в выборах примут участие наблюдатели, как внутренние, так и международные эксперты. И, конечно, думаю, мы получим в ближайшее время такое приглашение и уже начали формировать эту миссию", - сказал Леонид Анфимов.

Как ожидается, внеочередные президентские выборы в Туркменистане пройдут 12 марта 2022 года.

Сегодня в Исполкоме СНГ в Минске проходит очередное заседание Совета постоянных полномочных представителей государств - участников Содружества при уставных и других органах СНГ. На заседании заместитель министра иностранных дел Казахстана Марат Сыздыков презентует Концепцию председательства Казахстана в Содружестве Независимых Государств в 2022 году и план мероприятий по ее реализации.

Постоянные полномочные представители также обсудят проект повестки дня очередного заседания Совета министров иностранных дел СНГ, которое состоится 8 апреля в Душанбе. Кроме того, на встрече планируется обсудить предложения в проект повестки дня очередного заседания Совета глав правительств СНГ. Его намечено провести в мае в Нур-Султане.-0-