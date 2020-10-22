Нарышкин о Беларуси: сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сохранение стабильности является крайне важным условием для развития государства и общества. Об этом сегодня, отвечая на вопрос представителей СМИ касательно ситуации в Беларуси, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Что касается влияния извне, оно очевидное. И мы это видим и у нас в России. Это видят и наши коллеги - сотрудники Комитета государственной безопасности Беларуси. Это влияние не бескорыстное. Конечно, мы видим стремление неконституционными методами попытаться изменить существующее устройство, существующую политическую власть", - сказал Сергей Нарышкин.

Он выразил уверенность в том, что для Беларуси важна стабильность. "Реформа Конституции, начало которой положено, даст ответы на многие вопросы. Но при этом сохранение стабильности - крайне важное условие для развития государства и общества", - подчеркнул директор Службы внешней разведки России.-0-