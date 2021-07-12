Никогда Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов - Рунец

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Никогда в своей истории Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов, заявила председатель Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам Татьяна Рунец. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

"Понимая, что систему не сломить, наши противники стремятся использовать любые методы, даже такие, не побоюсь этого слова, террористические. А как еще назвать покушения на жизни мирных людей, в том числе малолетних детей? Невозможно остаться равнодушным к таким затеям, и хочется еще раз призвать наших соотечественников увидеть истинное лицо так называемых "змагароў". Сегодня идет война за будущее нашей родной страны. И цель у противника одна - посеять хаос, разрушить все, что создано трудом белорусов, внести рознь в наши семьи и дома. Где же их "демократия", если за смелые высказывания о своих политических позициях нам угрожают "коктейлями Молотова"?", - отметила Татьяна Рунец.

По ее словам, никогда в своей истории Беларусь не была инициатором политических или экономических конфликтов. "Сегодня мы вынуждены отстаивать суверенитет и безопасность, как в целом страны, так и каждого гражданина. Ситуация с депутатом Гайдукевичем еще раз подтверждает слова Президента о том, что в стране действуют террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, как они себя называют. Не прекращаются попытки раскачать ситуацию. И граждане должны быть готовы противостоять таким угрозам, - подчеркнула сенатор. - Мы - народ, который много пережил в годы Великой Отечественной войны, народ, который никогда не стоял на коленях, и дальше будет сражаться за правду и справедливость".-0-