Новые подробности. Хронология нападения на посольство Беларуси и избиения консула

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Стали известны новые подробности нападения 19 декабря на посольство Беларуси в Великобритании и избиения консула. В настоящее время он находится в больнице, у него диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб. Об этом рассказал журналистам советник посольства Беларуси в Великобритании Андрей Миськевич, передает корреспондент БЕЛТА.

Дипломат назвал это событие чрезвычайным в жизни дипломатии. "Вчера сотрудник нашего посольства - консул - подвергся нападению прямо возле здания дипмиссии", - сказал он.

События разворачивались следующим образом: примерно с 13:30 до 15:00 возле здания посольства происходил пикет, который проводился одной из эмигрантских группировок, образованных в Лондоне на волне событий 2020 года. "Протест носил относительно мирный характер и в районе 15:00 закончился. Вместе с тем уже ближе к вечеру - в 18:45 - нам сообщили, что посольство Беларуси оказалось забросано яйцами. Сама по себе ситуация неприятная, требует реагирования, в том числе по линии местных правоохранительных органов. Поэтому на место происшествия выдвинулся я и консул с целью взаимодействия с правоохранительными органами, возможного установления виновных в происшествии и осуществления остальных процедур в соответствии с данной ситуацией", - рассказал Андрей Миськевич.

Он пояснил, что прибыл в дипмиссию несколько раньше, а консул подходил примерно на 10 минут позже. "И при подходе к посольству был атакован группой, как позже выяснилось, в составе 4 мужчин и одной женщины. Они его забрасывали яйцами, выкрикивали агрессивные намерения. Было очевидно, что они собираются приступить к непосредственно насильственным действиям, - сказал дипломат. - Видя, как развиваются события, из посольства выбежал я, а также водитель, чтобы защитить нашего сотрудника. Это немного охладило пыл нападающих. Также была вызвана экстренная служба местного подразделения полиции".

Андрей Миськевич рассказал, что с нападавшими состоялась своего рода перепалка. "По сути дела, перепалки не было. Мы подвергались оскорблениям, нападкам. Люди очевидно находились в состоянии алкогольного опьянения. Мы же, насколько это возможно, пытались их утихомирить. Хотя эта ситуация однозначно выходила из-под контроля. А в дальнейшем после прибытия наряда полиции один из выступавших нанес удар кулаком в лицо консула. В настоящее время дается оценка ситуации. Он находится в больнице. Диагностирован перелом носа, сотрясение мозга, выбит передний зуб. Человек теряет сознание, ему плохо", - рассказал советник посольства.

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