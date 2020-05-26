ОДКБ будет расширять взаимодействие с ООН в сфере миротворческой деятельности

26 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организация Договора о коллективной безопасности будет расширять взаимодействие с ООН в сфере миротворческой деятельности. Об этом сообщил журналистам глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров по итогам состоявшегося сегодня в формате видеоконференции заседания Совета министров иностранных дел ОДКБ, передает корреспондент БЕЛТА.

"Рассмотрели перспективы развития миротворческой деятельности с ударением на укрепление и расширение взаимодействия в этой сфере между ОДКБ и ООН, включая совершенствование нормативно-правовой базы нашей организации", - сказал Сергей Лавров.

Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в свою очередь напомнил, что в организации создан миротворческий контингент. "Сейчас на повестке дня стоит вопрос подключения миротворческого потенциала ОДКБ к миротворческим операциям под эгидой ООН", - отметил он.

Станислав Зась уточнил, что раньше эта тема не рассматривалась в подобном ключе, однако сейчас уже есть соответствующее решение глав государств.

"Есть много нюансов, которые касаются стандартов подготовки (миротворческого контингента - Прим. БЕЛТА), а также необходимости вносить изменения в наше базовое соглашение о миротворчестве", - добавил генеральный секретарь ОДКБ.-0-