ОДКБ подтвердила участие белорусских военных в составе Миротворческих сил ОДКБ в Казахстане

6 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В ОДКБ корреспонденту БЕЛТА подтвердили участие белорусских военных в составе Миротворческих сил ОДКБ, направляемых в Казахстан.

При этом конкретный состав подразделений в ОДКБ не комментируют.

Ранее пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов сообщил, что в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности.

"В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан, - отметил пресс-секретарь. - Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращение ее в правовое поле".

"В настоящее время самолетами военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил России осуществляется переброска на территорию Казахстана российской части миротворческого контингента. Передовые подразделения из его состава уже приступили к выполнению поставленных задач", - добавил пресс-секретарь.-0-