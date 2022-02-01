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01 февраля 2022, 15:53

Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге референдума в Беларуси

Леонид Анфимов. Фото из архива
Леонид Анфимов. Фото из архива

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 120 наблюдателей от СНГ планируют задействовать в мониторинге республиканского референдума по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь, сообщил журналистам первый заместитель председателя Исполнительного комитета - исполнительного секретаря СНГ Леонид Анфимов по итогам встречи с председателем Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов Игорем Карпенко, передает корреспондент БЕЛТА.

Наблюдатели от Содружества будут уже в 11-й раз осуществлять наблюдение в Беларуси. А всего это 116-я миссия по наблюдению в странах Содружества.

"Сейчас идет формирование персонального состава миссии. Исполкомом СНГ направлены письма главам государств, ЦИК, министерствам иностранных дел с просьбой предложить своих представителей в состав миссии наблюдателей. Думаю, что активное участие в работе миссии примут представители Межпарламентской ассамблеи Содружества Независимых Государств, депутаты Парламентского собрания Союза Беларуси и России, а также сотрудники Исполкома СНГ. Всего предполагается, что в работе миссии примут участие от СНГ 100-120 наблюдателей", - рассказал Леонид Анфимов.

Координировать работу наблюдателей будет Штаб миссии, разместившийся в здании Исполнительного комитета СНГ. Члены штаба проведут анализ избирательного законодательства, распределят наблюдателей по регионам республики и определят порядок их работы, подготовят необходимые информационно-методические, нормативно-правовые материалы. В целях всестороннего изучения кампании по проведению референдума Штаб миссии направит письма в государственные органы, в компетенцию которых входит рассмотрение жалоб, связанных с нарушениями кампании по проведению референдума, с просьбой предоставлять информацию о поступивших обращениях и результатах их рассмотрения.

Основная группа наблюдателей от СНГ прибудет в Беларусь за 2-3 дня до референдума и будет осуществлять наблюдение во всех регионах республики. Члены миссии будут присутствовать при открытии участков референдума, наблюдать за процессом голосования и процедурой подведения итогов.

Президент Беларуси 20 января подписал указ "О назначении республиканского референдума". Основной день голосования назначен на 27 февраля. Проголосовать за изменения и дополнения в Основной закон можно будет и досрочно: с 22 по 26 февраля включительно.-0-

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