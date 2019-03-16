Около 13 тыс. проживающих в Беларуси украинских граждан смогут проголосовать на выборах президента Украины

16 марта, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Около 13 тыс. украинских граждан, проживающих в Беларуси и имеющих право избирательного голоса, смогут принять участие в выборах президента Украины. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Беларуси Игорь Кизим.

В Беларуси будут созданы два избирательных участка, которые будут действовать в посольстве Украины в Минске и в украинском консульстве в Бресте. Они будут открыты в день президентских выборов 31 марта с 8.00 до 20.00. Посол обратил внимание, что практики досрочного голосования в Украине нет.

Игорь Кизим рассказал, что 14 марта в Минске состоялось первое заседание комиссии по выборам президента Украины, на котором рассматривались различные организационные вопросы. Данная избирательная комиссия будет работать ежедневно, включая выходные дни, в украинском посольстве с 10 до 13 часов и с 14 до 17 часов. Здесь проживающие и находящиеся в Беларуси украинские граждане смогут проверить наличие своей фамилии в списках для голосования. Также это можно сделать в режиме онлайн.

Отвечая на вопрос о том, как поступить находящимся, например, в командировке в Беларуси украинским гражданам, посол сказал: "Необходимо заранее уведомить о предстоящих планах поездки избирательную комиссию по месту жительства, чтобы иметь возможность проголосовать за рубежом. В Беларуси, как и в других зарубежных странах, можно будет голосовать только при наличии заграничного, дипломатического или служебного паспортов. Приехать в Беларусь с внутренним украинским паспортом можно, это предусмотрено законодательством, но голосовать по такому внутреннему документу за рубежом невозможно".

Посол подчеркнул, что в Украине составлен реестр украинских граждан, которые имеют право принять участие в выборах. Он обратил внимание, что внести изменения в реестр можно включительно по 23 марта, за неделю до выборов.

Как ожидается, интерес к выборам и к тому, чтобы отдать свой голос за понравившегося кандидата, будет большим. Игорь Кизим отметил, что в ходе выборов на избирательных участках могут присутствовать члены избирательной комиссии, представители от каждого кандидата в президенты и голосующие. "Все, кто намерен наблюдать за ходом выборов, вне зависимости от нахождения избирательных участков - в Украине или за рубежом, должны заранее зарегистрироваться в ЦИК Украины", - резюмировал он.-0-