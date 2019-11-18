Около 9 тыс. представителей ФПБ работали наблюдателями на выборах в парламент

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 9 тыс. представителей Федерации профсоюзов Беларуси работали наблюдателями на выборах в парламент. Такую информацию сегодня журналистам озвучил председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, передает корреспондент БЕЛТА

"Всего профсоюзами было выдвинуто порядка 9 тыс. наблюдателей. С первого дня досрочного голосования наши активисты работали на избирательных участках. Все наши наблюдатели работали в строгом соответствии с законодательством. К тому же накануне выборов мы провели их обучение", - сказал Михаил Орда.

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