Осенняя сессия Палаты представителей откроется 4 октября

1 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Открытие шестой сессии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва состоится 4 октября. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Палаты представителей.

В первом чтении законодатели намерены рассмотреть законопроекты "Об изменении Уголовного кодекса Республики Беларусь", "Об изменении законов по вопросам животного мира и безопасности генно-инженерной деятельности". Во втором чтении - законопроекты "Об изменении Конституции Республики Беларусь", "Об изменении законов по вопросам гарантированного возмещения банковских вкладов (депозитов)", "О туризме".

Перечнем вопросов предусмотрена также ратификация международных договоров - "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение о порядке защиты конфиденциальной информации и ответственности за ее разглашение при осуществлении Евразийской экономической комиссией полномочий по контролю за соблюдением единых правил конкуренции от 12 ноября 2014 года", "О приостановлении действия соглашения между Республикой Беларусь и Европейским союзом о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения".

Кроме того, парламентарии рассмотрят вопросы "О Декрете Президента Республики Беларусь от 6 июля 2021 г. №3 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь по вопросам размещения (распространения) рекламы", "О Декрете Президента Республики Беларусь от 22 июля 2021 г. №4 "Об изменении Декрета Президента Республики Беларусь".-0-