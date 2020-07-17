Пашинян: проблемы в развитии ЕАЭС удастся решить, если на это будет политическая воля

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемы в развитии Евразийского экономического союза удастся решить, если будет на это политическая воля руководства стран-участниц. Такое мнение высказал премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В начале встречи премьер-министр Армении тепло приветствовал главу белорусского государства. "Очень рад вас видеть. Мы давно не виделись по причине коронавируса. Надеюсь, сейчас наша работа войдет в обычное русло, и мы будем в плановом режиме регулярно встречаться", - сказал Никол Пашинян.

По его словам, состоявшееся сегодня в Минске заседание межправительственного совета ЕАЭС было "весьма эффективным". Сторонам удалось согласовать основные подходы и продвинуться в устранении барьеров. По его словам, можно говорить об устранении 8 из 10 существующих барьеров в ЕАЭС. Кроме того, обсуждались вопросы об участии предприятий и организаций ЕАЭС в государственных тендерах. "Мы тоже к довольно хорошему решению пришли. Я уверен, что в итоге сегодняшнего заседания этот вопрос будет решен", - сказал премьер-министр.

Он выразил уверенность, что в будущем страны ЕАЭС продолжат процесс сближения и устранения препятствий на различных уровнях. "Думаю, если мы сумеем держать политическую волю на нынешнем уровне, все вопросы решатся. Нужно только работать над этим", - отметил Никол Пашинян.-0-