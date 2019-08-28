Перечислять деньги в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно будет через интернет-банкинг

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Перечислять деньги в избирательные фонды кандидатов в депутаты можно будет с помощью интернет-банкинга. Речь об этом шла сегодня на заседании ЦИК, передает корреспондент БЕЛТА.

Специальные избирательные счета претенденты на места в парламенте открывают после того, как их зарегистрируют кандидатами в депутаты в подразделениях Беларусбанка. Новшество нынешней избирательной кампании в том, что перечислять средства в фонд можно через систему интернет-банкинга.

Избирательные фонды создаются добровольно для финансирования предвыборной агитации. Он может быть сформирован за счет собственных средств кандидата в депутаты (не более 1000 базовых величин, сейчас базовая величина составляет Br25,5 тыс.). Граждане также имеют право вносить пожертвования. Размер взноса одного человека в совокупности не может превышать 5 базовых величин, это Br127,5. Юрлицо может перечислить не более 10 БВ (Br255). Общая сумма расходов не должна превышать 1000 базовых.

На заседании обсуждался также порядок декларирования доходов и имущества претендентов на место в парламенте.

Кроме того, ЦИК утвердила положения о порядке использования СМИ кандидатами в депутаты, рассмотрела вопрос о Наблюдательном совете по контролю за соблюдением порядка и правил проведения предвыборной агитации.

Как сообщалось, выступления будут проходить по рабочим дням с 20 октября в рейтинговое время: по радио с 7.00 до 8.00, по ТВ - с 19.00 до 20.00. Для кандидатов, которые будут баллотироваться по Минску, планируется выделить эфирное время на канале "Беларусь 3", по Минской области - на СТВ. Тем, кто будет выдвигаться по областям, время предоставят областные телерадиокомпании. Новшество этого года - выступления будут сопровождаться субтитрами и сурдопереводом.

Радиовыступления кандидатов в депутаты пройдут только на областных государственных радиостанциях. В частности, для Минской области это "Минская волна", для Минска - "Радио-Минск".

Что касается печатных изданий, то публиковать программы кандидатов в депутаты планируется в двух центральных газетах ("Звязда" и "Рэспубліка"). Предлагается использовать возможности областных газет - государственных или с участием государственного капитала, а также районных или городских.-0-