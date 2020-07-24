Первые долгосрочные наблюдатели от СНГ на выборах Президента поедут в регионы на следующей неделе

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые группы долгосрочных наблюдателей от СНГ на выборах Президента отправятся в регионы на следующей неделе. Об этом сегодня журналистам сообщил руководитель штаба миссии наблюдателей от СНГ на выборах Президента Беларуси Виктор Гуминский после встречи с председателем ЦИК Лидией Ермошиной, передает корреспондент БЕЛТА.

Миссия приступает к работе сегодня. Из-за эпидемиологической ситуации наблюдатели начинают мониторинг позже - с агитационного периода. Они изучат готовность участков для голосования, избирательных комиссий, будут вести наблюдение во время досрочного голосования и в основной день выборов. "На следующей неделе первые группы долгосрочных наблюдателей будут направлены в регионы для изучения ситуации с подготовкой к выборам, ходом агитационной кампании", - проинформировал Виктор Гуминский.

Эти группы будут в основном сформированы за счет сотрудников Исполкома СНГ, представителей посольств стран Содружества в Беларуси.

Процесс формирования миссии продолжается. Исполком СНГ разослал приглашения в страны Содружества с просьбой сообщить кандидатуры своих представителей. "Мы уже начали принимать заявки, в частности от Государственной Думы России, от Милли Меджлиса и ЦИК Азербайджана. От МПА СНГ будет как минимум 15 человек, депутаты, сотрудники ассамблеи, Международного института мониторинга развития демократии, парламентаризма и соблюдения избирательных прав граждан стран", - проинформировал Виктор Гуминский.

Виктор Гуминский

Из других государств заявок к этому моменту не поступало. Руководитель штаба выразил надежду, что миссия будет сформирована в достаточном количественном составе.

Свое заявление по результатам наблюдения за ходом избирательной кампании в Беларуси миссия озвучит 10 августа.

Председатель ЦИК Лидия Ермошина проинформировала наблюдателей о ходе избирательной кампании. "Проходит она достаточно бурно. С первых моментов предпринимаются действия, направленные на то, чтобы дезорганизовать работу избирательных комиссий", - констатировала она.

В качестве примера Лидия Ермошина привела инициативы "о некоем параллельном подсчете голосов через интернет". Она назвала это "нарушением конституционного принципа, который определяет, что выборы в стране организуются и проводятся избирательными комиссиями". "Никакие иные органы не наделены правом осуществлять какой-то контроль за волеизъявлением граждан, сводить результаты вместо избирательных комиссий. Данные действия являются юридически ничтожными, не влекут никаких юридических последствий для избирательной кампании", - подчеркнула глава Центризбиркома.

Президентские выборы в Беларуси запланированы на 9 августа. Центризбирком 14 июля зарегистрировал пять кандидатов в президенты.-0-