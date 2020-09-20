Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Воскресенье, 20 сентября 2020
Минск Малооблачно +14°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:12 Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска Общество
16:02 Большая часть кредита Беларуси от ЕФСР пойдет на долг перед "Газпромом" - Минфин РФ Экономика
15:51 Футболисты "Ислочи" одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси Спорт
15:34 Вице-премьер Узбекистана Уктам Барноев умер от коронавируса В мире
15:11 УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе Происшествия
14:30 В Минске временно закрыли еще одну станцию метро Регионы
14:14 Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным Политика
13:55 В Минске легковушка врезалась в светофор Происшествия
13:43 Участники акции "Минщина культурная - за Беларусь" посетили около 70 предприятий и организаций Регионы
13:19 Умер ведущий "Русского лото" Михаил Борисов В мире
13:17 В Минске временно закрыты шесть станций метро Регионы
13:14 Великая Победа объединяет народы Беларуси и России - первый вице-президент НОК Общество
13:10 В Беларуси выздоровели и выписаны 73 265 пациентов с COVID-19 Общество
12:45 Более 6 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в России В мире
12:25 Автомобиль опрокинулся при съезде с МКАД Происшествия
12:06 Заморозки и без осадков ожидается в Беларуси 21 сентября Общество
11:46 Движение транспорта в Минске на Партизанском проспекте 20 сентября скорректировано из-за ремонта Регионы
11:14 В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса В мире
10:54 МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 19 сентября задержаны 430 человек Происшествия
10:45 В одном из цехов "Гродно Азота" проводились пусковые операции Регионы
10:27 Баскетболистки "Горизонта" и "БДУ-Цмокi" вышли в финал Кубка Беларуси Спорт
10:01 Жодинские торпедовцы обыграли "Городею" в матче чемпионата Беларуси по футболу Спорт
09:46 Хоккеисты "Далласа" победили "Тампу" в первом матче финала Кубка Стэнли Спорт
09:23 Виктория Азаренко проиграла в четвертьфинале турнира в Риме Спорт
09:01 ДОСЬЕ: К 75-летию Государственного литературного музея Янки Купалы Культура
07:00 Лукашенко поздравил работников лесного хозяйства и деревообрабатывающей промышленности с профессиональным праздником Президент
07:00 Лукашенко: таможенная служба является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны Президент
00:40 В Варшаве с аукциона продадут вещи "Пианиста" В мире
19.09.20
19.09.20 23:48 Сильные дожди на юге Франции вызвали наводнения В мире
19.09.20 23:33 Два комплекта наград разыграны в заключительный день чемпионата Беларуси по тяжелой атлетике Спорт
Все новости
Все новости
Политика
20 сентября 2020, 14:14

Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным

Дмитрий Песков. Фото ТАСС
Дмитрий Песков. Фото ТАСС

20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков охарактеризовал диалог президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина как весьма доверительный.

"Диалог этот весьма доверительный и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", - сказал Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога". Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. "Поэтому детали (встречи Путина и Лукашенко в Москве. - Прим. БЕЛТА) все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне", - объяснил он.

Дмитрий Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. "У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось Президентом Путиным", - сказал он.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам. "Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу Президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана Президентом Путиным", - напомнил Дмитрий Песков по итогам прошедших переговоров лидеров двух стран.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.

Песков также напомнил, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Сочи 14 сентября дали поручения руководителям ведомств и ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные совместные проекты.

"По линии системообразующих предприятий - наладить персональное общение руководителей ведомств и руководителей этих предприятий, именно такие поручения даны по итогам этого общения с тем, чтобы нам прекратить тенденцию спада в двусторонних торгово-экономических связях", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что именно такие связи - "основа отношений" двух стран. "Именно благодаря торгово-экономическому общению отношения становятся взаимовыгодными для людей двух стран, для народов", - пояснил он.

На переговорах в Сочи Путин констатировал, что товарооборот РФ и Беларуси сократился более чем на 21% из-за неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, связанной с пандемией коронавируса. Российский лидер предложил предпринять дополнительные усилия, чтобы преодолеть эту тенденцию.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Беларусь Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Политика
Фото ТАСС МИД России: приглашение Тихановской в Брюссель является вмешательством во внутренние дела Беларуси
Фото из архива Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе
Петр Ильичев. Фото РИА Новости МИД России: Запад в ситуации с Беларусью нарушает основополагающие принципы Устава ООН
Фото из архива Макей: руководство литовского МИД лезет из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь
Владимир Макей. Фото из архива Макей: белорусское правительство не намерено участвовать в Московском механизме ОБСЕ
Фото из архива МИД: резолюцию Совета ООН по правам человека рассматриваем как травлю Беларуси со стороны ЕС
Главное
Александр Лукашенко во время посещения Лукашенко требует активнее развивать жилищное строительство в городах-спутниках Минска
Великая Победа объединяет народы Беларуси и России - первый вице-президент НОК
Россия разрешила гражданам Беларуси въезд через воздушные пункты пропуска
В Беларуси выздоровели и выписаны 73 265 пациентов с COVID-19
Топ-новости
Лукашенко: таможенная служба является важным звеном в обеспечении экономической безопасности страны
Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным
Большая часть кредита Беларуси от ЕФСР пойдет на долг перед "Газпромом" - Минфин РФ
В Минске временно закрыли еще одну станцию метро
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 19 сентября задержаны 430 человек
ГТК прокомментировал ситуацию на границе
УВД прокомментировало видео о якобы задержании семьи с детьми в Фаниполе
Костевич: призывы в интернете к пенсионерам об отказе от получения пенсий - очередной фейк
Футболисты "Ислочи" одержали шестую победу подряд в чемпионате Беларуси
Участники акции "Минщина культурная - за Беларусь" посетили около 70 предприятий и организаций
В одном из цехов "Гродно Азота" проводились пусковые операции
Движение транспорта в Минске на Партизанском проспекте 20 сентября скорректировано из-за ремонта
В Москве более 60 тыс. человек записались на испытания вакцины от коронавируса
Минск отреагировал на возможность участия Тихановской в мероприятиях СМИД ЕС в Брюсселе
Сивец проведет личный прием граждан 22 сентября
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.