Песков назвал диалог президентов Беларуси и России весьма доверительным

20 сентября, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков охарактеризовал диалог президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина как весьма доверительный.

"Диалог этот весьма доверительный и вместе с тем он крайне предметный. Потому что и тот, и другой разбираются в деталях двусторонних отношений", - сказал Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин", фрагмент которой был показан в программе "Вести недели" на телеканале "Россия-1".

Он отметил, что Путин и Лукашенко "имеют давнюю историю своего диалога". Песков напомнил, что общению президентов всегда предшествуют переговоры делегаций двух стран. "Поэтому детали (встречи Путина и Лукашенко в Москве. - Прим. БЕЛТА) все были подготовлены и все были проработаны для того, чтобы уже президенты обсудили их на высшем уровне", - объяснил он.

Дмитрий Песков добавил, что уровень доверия и уважения между Россией и Беларусью гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга. "У нас Союзное государство, мы ближайшие союзники, и уровень взаимного доверия, взаимного уважения с одной стороны гарантирует абсолютное невмешательство во внутренние дела друг друга, что неоднократно демонстрировалось Президентом Путиным", - сказал он.

С другой стороны, подчеркнул представитель Кремля, это дает возможность президентам откровенно обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам. "Конечно же, события последних недель в Беларуси не могли не затрагиваться. Кроме того, мы знаем инициативу Президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, и эта тематика также затрагивалась, и эта инициатива также была поддержана Президентом Путиным", - напомнил Дмитрий Песков по итогам прошедших переговоров лидеров двух стран.

В Сочи 14 сентября прошли переговоры Путина и Лукашенко, обсуждались ключевые темы двусторонних отношений. Переговоры проходили в основном тет-а-тет и длились около четырех часов.

Песков также напомнил, что президенты РФ и Беларуси Владимир Путин и Александр Лукашенко по итогам переговоров в Сочи 14 сентября дали поручения руководителям ведомств и ключевых отраслевых предприятий вступить в прямой контакт и начать обсуждать конкретные совместные проекты.

"По линии системообразующих предприятий - наладить персональное общение руководителей ведомств и руководителей этих предприятий, именно такие поручения даны по итогам этого общения с тем, чтобы нам прекратить тенденцию спада в двусторонних торгово-экономических связях", - отметил представитель Кремля. Он подчеркнул, что именно такие связи - "основа отношений" двух стран. "Именно благодаря торгово-экономическому общению отношения становятся взаимовыгодными для людей двух стран, для народов", - пояснил он.

На переговорах в Сочи Путин констатировал, что товарооборот РФ и Беларуси сократился более чем на 21% из-за неблагоприятной мировой экономической конъюнктуры, связанной с пандемией коронавируса. Российский лидер предложил предпринять дополнительные усилия, чтобы преодолеть эту тенденцию.-0-