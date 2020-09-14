"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Понедельник, 14 сентября 2020
Минск Сплошная облачность +16°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
18:36 Абдулай Диалло признан лучшим игроком 23-го тура футбольного чемпионата Беларуси Спорт
18:21 Кухарев поручил до конца года решить вопрос с невыполненными заявками минчан на портале 115.бел Регионы
18:09 Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне - Гиндюк Регионы
18:03 Миссия наблюдателей от СНГ приступила к мониторингу выборов депутатов Кыргызстана Политика
18:01 Игорь Шуневич покинул пост председателя наблюдательного совета ХК "Динамо-Минск" Спорт
17:54 Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет Общество
17:52 Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации Политика
17:51 Работы на первом участке 3-й линии минского метро планируют завершить к ноябрю Регионы
17:41 Реконструкция автодороги Могилев-Чериков-Костюковичи завершится в ноябре Регионы
17:24 Конкурс рисунка к юбилею атомной отрасли стартовал в Беларуси Общество
17:23 Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой Президент
17:20 "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией Президент
17:13 МВД прокомментировало инцидент в Жодино Происшествия
17:12 Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г Общество
16:49 Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал Президент
16:47 Неизвестный сообщил о минировании районной администрации Минска Происшествия
16:37 ГПК: на территории приграничных с Украиной районов находятся более 1,5 тыс. паломников-хасидов Общество
16:25 МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда Происшествия
16:15 Совет ЕЭК достиг договоренности о внедрении маркировки молочной продукции в ЕАЭС Экономика
16:15 Все котельные Брестской области получили паспорта готовности к отопительному сезону Регионы
16:10 Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - Путин Политика
16:08 Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения Президент
16:02 Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства Политика
15:59 Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески Президент
15:56 Путин: нужно предпринять дополнительные усилия для роста товарооборота Беларуси и России Политика
15:52 Акция по бесплатному юридическому консультированию пройдет 15 сентября в Гомеле Регионы
15:50 S&P подтвердило кредитные рейтинги Беларуси на уровне В c негативным прогнозом Экономика
15:50 Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии" Экономика
15:48 Новый директор РНПЦ "Кардиология" рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с крупнейшими мировыми центрами Общество
15:42 Мужская сборная Беларуси заняла 8-е место на юниорском ЧЕ по волейболу Спорт
Все новости
Все новости
Президент
14 сентября 2020, 17:20

"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в более тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в сфере экономики. Об этом он заявил сегодня на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике", - сказал глава государства.

Что касается экономики, Александр Лукашенко отметил, что 10 млн человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. "Если в среднем 4 человека в семье, то 40 млн россиян. То есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы. Мы в этом направлении будем делать все. Потому что у нас вся страна фактически завязана на сырье, комплектующие, материалы, сотрудничество (с Россией. - Прим. БЕЛТА), я не говорю уже о рынках. Основной рынок - 48% своей продукции мы поставляем в Российскую Федерацию", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко
Александр Лукашенко

В связи с этим он упомянул о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Я как-то у своего товарища Орбана спросил о сотрудничестве с другими странами, особенно в ЕС, в связи с его особой позицией. Он мне назвал цифру: по-моему, до 90%, говорит, мы торгуем с Германией. Вот и весь ответ на твой вопрос, - он мне говорит", - рассказал глава государства.

Владимир Путин
Владимир Путин

Александр Лукашенко напомнил, что еще до президентских выборов в Беларуси они с Владимиром Путиным договаривались после электоральной кампании активно заняться вопросами экономических отношений. Было предложено, чтобы в Минск приехал российский премьер-министр с членами правительства, провели переговоры. "Чтобы мы опять не наступали на грабли, обычно спотыкаясь на сложных вопросах. Да, Михаил Мишустин приехал в Минск, мы с ним встречались. Они очень хорошую работу провели по всем вопросам, которые лежали на поверхности. Договоренностей достигли. Некоторые вопросы мы отложили специально для встречи президентов, чтобы их обсудить и принять решение", - сказал глава государства.-0-

Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные ученияЛукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
"По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески
Глава белорусского государства отметил, что в своем вступительном слове российский лидер откровенно и достаточно полно затронул вопросы нынешней встречи в Сочи.

Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал
"Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные (будние. - Прим. БЕЛТА) дни страна живет обычной жизнью", - рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первойЛукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой
"Что обнадеживает, наши специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нельзя расслабляться", - заявил Александр Лукашенко.

Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательстваПутин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
Президент России Владимир Путин отметил, что соответствующие обязательства были взяты странами обоюдно, и это произошло еще до его президентства.

Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - ПутинРоссия планирует предоставить Беларуси кредит в ,5 млрд - Путин
"Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Президент России.

Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации
Владимир Путин также отметил, что в России знают о предложении Президента Беларуси начать работу по обновлению Конституции. "Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в этой связи. Уже создана, по-моему, соответствующая структура", - заявил он.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Лукашенко Путин Россия
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Президент
Фото из архива Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой
Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал
Александр Лукашенко Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески
Встреча Лукашенко и Путина в Сочи
Александр Лукашенко в аэропорту Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
Главное
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото пресс-службы Президента России - БЕЛТА "Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией
Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства
Уборка сахарной свеклы началась в Беларуси
Мечты должны сбываться! Готовые квартиры в "Парке Челюскинцев" от 3 200 рублей за метр! Паркинг рядом!
Топ-новости
Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения
От госзакупок до высоких технологий - Пиневич о задачах перед РНПЦ "Кардиология"
МВД: под Могилевом задержаны участники "лесного" отряда
Российский эксперт: другой модели, кроме майдана, у Запада для восточных славян нет
Прокуратура определяет негативные экономические последствия забастовки на "Беларуськалии"
Три новых штамма гриппа будут циркулировать в предстоящем эпидсезоне - Гиндюк
Работы на первом участке 3-й линии минского метро планируют завершить к ноябрю
Атаманюк: играть в интересах чужого государства, предавая при этом свое, - преступление
Белорусские кардиохирурги провели уникальную операцию новорожденной весом 1200 г
В Беларуси выздоровели и выписаны 72 609 пациентов с COVID-19
Нацкомиссия по правам ребенка: очевидно, что детям не место на несанкционированных митингах
МВД: за нарушение законодательства о массовых мероприятиях 13 сентября задержаны 774 человека
До +28°С ожидается по юго-западу Беларуси 15 сентября
Новую редакцию закона о таможенном регулировании обсудят на конференции в Минске
Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества
Релама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.