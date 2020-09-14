"Надо теснее держаться с нашим старшим братом" - Лукашенко о сотрудничестве с Россией

14 сентября, Сочи /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко видит необходимость в более тесном сотрудничестве с Россией, в том числе в сфере экономики. Об этом он заявил сегодня на встрече в Сочи с Президентом России Владимиром Путиным, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экономика лежит в основе всего. И поверьте, что мы всегда придерживались этой линии. А вот эти события показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом и сотрудничать по всем вопросам, в том числе и в экономике", - сказал глава государства.

Что касается экономики, Александр Лукашенко отметил, что 10 млн человек в России трудятся на предприятиях, которые в той или иной степени завязаны на кооперации с партнерами в Беларуси. "Если в среднем 4 человека в семье, то 40 млн россиян. То есть кооперация теснейшая. И вы абсолютно правы. Мы в этом направлении будем делать все. Потому что у нас вся страна фактически завязана на сырье, комплектующие, материалы, сотрудничество (с Россией. - Прим. БЕЛТА), я не говорю уже о рынках. Основной рынок - 48% своей продукции мы поставляем в Российскую Федерацию", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко

В связи с этим он упомянул о своем разговоре с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. "Я как-то у своего товарища Орбана спросил о сотрудничестве с другими странами, особенно в ЕС, в связи с его особой позицией. Он мне назвал цифру: по-моему, до 90%, говорит, мы торгуем с Германией. Вот и весь ответ на твой вопрос, - он мне говорит", - рассказал глава государства.

Владимир Путин

Александр Лукашенко напомнил, что еще до президентских выборов в Беларуси они с Владимиром Путиным договаривались после электоральной кампании активно заняться вопросами экономических отношений. Было предложено, чтобы в Минск приехал российский премьер-министр с членами правительства, провели переговоры. "Чтобы мы опять не наступали на грабли, обычно спотыкаясь на сложных вопросах. Да, Михаил Мишустин приехал в Минск, мы с ним встречались. Они очень хорошую работу провели по всем вопросам, которые лежали на поверхности. Договоренностей достигли. Некоторые вопросы мы отложили специально для встречи президентов, чтобы их обсудить и принять решение", - сказал глава государства.-0-

Лукашенко - Путину: мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас военные учения "По обороне мы всегда придерживались с вами, как люди военные, одной тактики. Я, может быть, грубо сказал недавно российским журналистам: собачиться мы можем по любым вопросам, спорить и так далее, но оборона и безопасность у нас никогда не вызывала никаких споров и сомнений", - сказал Александр Лукашенко.

Лукашенко - Путину: вы поступили очень порядочно, по-человечески Глава белорусского государства отметил, что в своем вступительном слове российский лидер откровенно и достаточно полно затронул вопросы нынешней встречи в Сочи.

Лукашенко о протестах в Минске: пока красные линии никто не нарушал "Не упрощаюсь, но с улыбкой смотрю на то: у нас в субботу марш женщин и девушек, а в воскресенье общий марш. В обычные (будние. - Прим. БЕЛТА) дни страна живет обычной жизнью", - рассказал Александр Лукашенко.

Лукашенко не исключает, что вторая волна коронавируса в Европе будет мощнее первой "Что обнадеживает, наши специалисты, ученые заметили: это вирус уже не тот. Но боюсь, что этот вирус будет накладываться на разные гриппозные вирусы, которые бродят здесь. Поэтому нам с вами нельзя расслабляться", - заявил Александр Лукашенко.

Путин: Россия рассматривает Беларусь как ближайшего союзника и выполнит все взятые обязательства Президент России Владимир Путин отметил, что соответствующие обязательства были взяты странами обоюдно, и это произошло еще до его президентства.

Россия планирует предоставить Беларуси кредит в $1,5 млрд - Путин "Сейчас, насколько известно, наши министры финансов ведут на этот счет работу на профессиональном уровне", - сказал Президент России.

Путин: мы за то, чтобы белорусы сами без всяких подсказок и давления извне разобрались в ситуации Владимир Путин также отметил, что в России знают о предложении Президента Беларуси начать работу по обновлению Конституции. "Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в этой связи. Уже создана, по-моему, соответствующая структура", - заявил он.