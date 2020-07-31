Почетный консул Беларуси будет работать в польском Ольштыне

31 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА /. Торжественная церемония вступления в должность почетного консула Беларуси в городе Ольштын Яна Шинаки состоялась 30 июля в посольстве в Варшаве. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в белорусском загранучреждении в Польше.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Польше Владимир Чушев в торжественной обстановке вручил почетному консулу Государственный флаг Беларуси, консульский патент и печать. Директор восточного департамента Министерства иностранных дел Польши Ян Хофмокль вручил подписанную польским министром иностранных дел консульскую экзекватуру (документ, удостоверяющий признание консула государством пребывания).

Фото посольства Беларуси в Польше

Ян Шинака - известный польский бизнесмен, руководитель и владелец группы компаний “Шинака-мебель”, одного из крупнейших польских инвесторов в Беларуси. Он будет осуществлять свою деятельность в консульском округе, включающим Варминьско-Мазурское, Куявско-Поморское и Поморское воеводства.

На торжественной церемонии присутствовали представители МИД Польши, местных властей, а также белорусских компаний в Польше.

"Продолжена начатая в 2019 году назначением Марека Расиньского почетным консулом Беларуси в Катовицах практика установления белорусских почетных консульских учреждений в Польше", - обратили внимание в посольстве.

За 2019 год объем белорусско-польского товарооборота составил $2 621 млн при $2 531,1 млн за 2018 год (темп роста - 103,6%). Объем белорусского экспорта в Польшу составил $1 291,6 млн, импорта из Польши - $1 329,5 млн.

По итогам января - мая объем белорусско-польского товарооборота достиг $906,7 млн, белорусский экспорт в Польшу - $435,1 млн, импорт - $471,6 млн. Среди торгово-экономических партнеров в мире Польша заняла четвертое место по объему товарооборота, третье место по уровню экспорта и пятое место по объему импорта.

При этом в объеме белорусского экспорта доля продукции деревообрабатывающей отрасли составляет примерно 29,4%, химической и нефтехимической отраслей - 28,6%, сложнотехнической - 12,7%, металлопродукции - 9,5%, агропромышленного комплекса - 5,3%, стройматериалов - 4%, одежды и текстиля - 1,8%.

За 2019 год оборот услуг между Беларусью и Польшей составил $456,8 млн (96,7% к 2018 году). Экспорт услуг увеличился на 1,1% и составил $255,8 млн, импорт уменьшился на 8,3% и составил $201 млн.

По итогам минувшего года Польша заняла четвертое место по показателю инвестирования в экономику Беларуси (после России, Великобритании и Кипра) с показателем в $440,8 млн.

В настоящее время в Польше функционируют 16 субъектов товаропроводящей сети, представительств, дилеров и крупных импортеров белорусских предприятий.-0-