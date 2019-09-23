Подписание с ЕС соглашения о реадмиссии не несет для Беларуси значительных миграционных рисков - МИД

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подписание соглашения о реадмиссии с Европейским союзом не несет для Беларуси значительных миграционных рисков. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел Беларуси во время консульского дня в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ведомстве напомнили, что соглашение об упрощении выдачи виз (после его подписания и выполнения сторонами внутренних процедур) должно вступить в силу одновременно с соглашением о реадмиссии лиц, пребывающих без разрешения. Оба документа не содержат односторонних обязательств, все обязательства носят взаимный характер, обратили внимание в министерстве.

"В отношении обязательств Беларуси по реадмиссии граждан третьих стран предусмотрен двухлетний переходный период (два года с даты вступления в силу соглашение не будет применяться в отношении граждан третьих стран и лиц без гражданства). По консолидированному мнению белорусских государственных органов, данное соглашение не несет значительных миграционных рисков для Беларуси", - отметили в МИД.

Беларусь, как и Европейский союз, должны будут осуществлять реадмиссию (обратный прием на свою территорию) собственных граждан, граждан третьих государств и лиц без гражданства, которые не соответствуют либо перестали соответствовать критериям легальности на территориях друг друга. В министерстве добавили, что в проекте соглашения о реадмиссии предусмотрены взаимные быстродействующие и эффективные процедуры, связанные с данным процессом.-0-