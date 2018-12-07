Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан в ЕС

7 декабря, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Польша готова способствовать упрощению въезда белорусских граждан на территорию Евросоюза. Об этом сегодня заявила заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Рената Щенх по итогам заседания в Минске белорусско-польской межправкомиссии по делам трансграничного сотрудничества, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам представителя польской стороны, углубление отношений между Беларусью и Польшей принесет очередные очень важные проекты по развитию пограничной инфраструктуры. Это также увеличит экономический и туристический потенциал приграничных регионов.

Рената Щенх высказала слова благодарности за либерализацию и упрощение белорусской стороной визового режима. "Мы - правительство Польши - со своей стороны декларируем готовность к такому же упрощению для въезда граждан на территорию Европейского союза", - сказала она.

В свою очередь замминистра иностранных дел Беларуси Евгений Шестаков заявил, что на состоявшемся заседании белорусская сторона в очередной раз апеллировала к поддержке Варшавой позиции в переговорах с Брюсселем по вопросу скорейшего заключения соглашения об упрощении визовых формальностей и реадмиссии. "Со своей стороны мы на протяжении последних лет последовательно упрощаем порядок въезда на свою территорию для граждан более 80 стран, включая страны Евросоюза и, естественно, Польшу", - сказал он.

Представитель белорусской стороны напомнил, что сегодня поляки могут без виз посещать Беларусь сроком до 30 дней, прибывая в Беларусь через Национальный аэропорт Минск. "На наш взгляд, эта недискриминационная мера позволяет всем гражданам Польши, а не только жителям приграничных территорий, посещать Беларусь. Кроме того, после вступления в силу соглашения о взаимном признании виз с Российской Федерацией, подписание которого намечено на ближайшую перспективу, будет решена проблема транзита в Россию граждан третьих стран, включая граждан Польши, через территорию Беларуси наземным транспортом", - отметил замминистра.

Белорусская сторона рассматривает механизм специальной межправкомиссии в качестве одного из ключевых в деле обеспечения постоянного диалога экспертов двух стран для координации действий по вопросам развития приграничных регионов Беларуси и Польши, нормального функционирования совместной государственной границы, которая является также границей Европейского союза и Евразийского экономического союза, предотвращения чрезвычайных происшествий, а также формирования пояса добрососедства и вклада в обеспечение региональной стабильности в регионе Центральной и Восточной Европы.

В стадии подготовки к подписанию у Беларуси и Польши находятся около десяти договоров трансграничной тематики. "Мы будем стремиться к тому, чтобы обеспечить их вступление в силу в ближайшее время, - сказал замминистра. - Это позволит создать прочную юридическую основу для модернизации пограничной инфраструктуры - а следовательно, для улучшения торгово-экономического и инвестиционного климата в приграничных районах, повышения транзитного потенциала наших стран".

Белорусской стороной обозначена заинтересованность в привлечении средств из европейских фондов для реализации перспективных проектов, а также по программе трансграничного сотрудничества "Польша - Украина - Беларусь 2014-2020".

Итогом заседания межправкомиссии стал подписанный протокол, который будет программным документом на ближайший год. Он предполагает реализацию конкретных мероприятий по обеспечению функционирования государственной границы и ее инфраструктуры, принятие международно-правовых актов, регулирующих в том числе деятельность пунктов пропуска, совместные действия, направленные на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, а также активизацию деятельности приграничных регионов Беларуси и Польши.-0-