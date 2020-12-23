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23 декабря 2020, 17:32

Попытки давления на Беларусь бесперспективны - заявление Национального собрания

Фото из архива
Фото из архива

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все попытки давления на Беларусь являются неправомерными и бесперспективными. Об этом говорится в заявлении Национального собрания в связи с принятием Европейским парламентом резолюции по Беларуси. Текст документа предоставили БЕЛТА в пресс-службе Совета Республики.

"26 ноября Европейский парламент принял резолюцию по Беларуси, которая в очередной раз изобилует обвинениями, основанными на искажении и тенденциозной оценке событий, происходящих в нашей стране. Европейские парламентарии при этом словно не слышат мнение большинства белорусских граждан, которые сделали свой выбор и хотят жить в стабильной и безопасной стране. Национальное собрание Республики Беларусь рассматривает принятие резолюции как неприемлемое вмешательство во внутренние дела суверенного и независимого государства. Содержащиеся в ней призывы к применению санкций ставят под угрозу достигнутый прогресс в сотрудничестве Беларуси и ЕС, включая межпарламентское взаимодействие, - говорится в заявлении. - Белорусские парламентарии твердо уверены, что все попытки давления на Беларусь и стремление изменить вектор развития государства являются неправомерными и бесперспективными. Мы продолжим дело укрепления нашей страны исключительно в интересах белорусского народа".-0-

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