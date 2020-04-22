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22 апреля 2020, 21:35

Посол Беларуси в Бельгии рассказал о предпосылках для выхода на соглашение о безвизовом режиме с ЕС

Александр Михневич. Фото из архива
Александр Михневич. Фото из архива

22 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Бельгии Александр Михневич сегодня во время онлайн-лекции для студентов и преподавателей факультета международных отношений БГУ коснулся темы визовой либерализации по линии Беларусь-ЕС, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Подписание соглашений об упрощении визовых процедур и о реадмиссии между Беларусью и Евросоюзом в январе этого года и их предстоящее вступление в силу (ориентировочно в июне) создают предпосылки для следующего шага, в случае наличия обоюдной политической воли, - выход на соглашение о безвизовом режиме. Опыт наших соседей показывает, что такой процесс может занять пять-семь лет", - отметил Александр Михневич.

Дипломат особое внимание уделил дальнейшему развитию правовой базы сотрудничества. "Принципиально важным начальным приоритетом для дальнейшего развития отношений с ЕС представляется необходимость создания современной правовой основы сотрудничества", - сказал он.

Посол заметил, что сейчас взаимодействие между Беларусью и ЕС осуществляется на основе соглашения между СССР и Европейским экономическим сообществом от 1989 года. "Поэтому нужен конкретный основополагающий документ, отвечающий духу времени. В нашем случае это будет не соглашение об ассоциации, как с Грузией, Молдовой и Украиной, а стандартное соглашение, которое заключается между ЕС и странами, не являющимися его членами, цель которого - развитие сотрудничества во всех сферах. Это должно быть соглашение, одобренное всеми странами - членами ЕС", - пояснил Александр Михневич. -0-

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