Посол Беларуси вручил копии верительных грамот в МИД Ганы

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Нигерии и в Гане по совместительству Вячеслав Бриль вручил копии верительных грамот заместителю министра иностранных дел и региональной интеграции Ганы Чарльзу Овиреду, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

После церемонии вручения грамот стороны обменялись мнениями относительно перспектив развития белорусско-ганских отношений и отметили обоюдную заинтересованность в расширении политических, торгово-экономических и гуманитарных связей.-0-