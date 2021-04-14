Посол Беларуси вручил верительные грамоты председателю КНР Си Цзиньпину

14 апреля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Китайской Народной Республике Юрий Сенько сегодня вручил верительные грамоты Председателю Китайской Народной Республики Си Цзиньпину. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Пекине.

Мероприятие прошло в Доме народных собраний с участием 30 руководителей дипломатических миссий. В своем выступлении Си Цзиньпин обратился с просьбой передать наилучшие пожелания руководителям государств и международных организаций, представители которых присутствовали на церемонии.

Лидер Китая отметил, что в прошлом году китайский народ вместе со всем миром боролся с пандемией коронавируса нового типа, написал новую главу международной дружбы и сотрудничества.

Он также подчеркнул, что в 2021 году исполняется 100 лет со дня основания Коммунистической партии Китая, начинается первый год реализации Китаем 14-го пятилетнего плана и новый путь по всестороннему строительству современной социалистической страны. Китай намерен твердо внедрять новую концепцию развития, которая должна пойти на пользу народам всех стран.

В этом году также отмечается 50-летие членства Китая в Организации Объединенных Наций и 20-летие вступления во Всемирную торговую организацию. Китай готов и далее вместе с другими государствами участвовать в деятельности ООН, которая выступает в качестве ядра мирового порядка, твердо поддерживать многостороннюю торговую систему, содействовать построению глобальной системы управления и сообщества единой судьбы человечества.

Председатель КНР подчеркнул, что в 2022 году в Пекине пройдут зимние Олимпийские игры, и выразил уверенность, что при активной поддержке и участии всех сторон последствия пандемии будут преодолены, в результате чего состоится безопасное олимпийское мероприятие.

Си Цзиньпин также заявил, что китайский народ всегда дорожил дружбой и миролюбием и готов укреплять взаимное доверие и расширять сотрудничество с людьми со всего мира на основе равенства и взаимной выгоды, совместными усилиями качественно реализовывать инициативу "Пояс и путь".

Китайский лидер высказал надежду, что вновь назначенные дипломатические представители внесут позитивный вклад в развитие двусторонних отношений своих стран с Китаем, а также в сотрудничество между ООН и КНР.-0-