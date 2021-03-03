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03 марта 2021, 20:03

Посол Беларуси вручил верительные грамоты Президенту Кении

Фото mfa.gov.by
Фото mfa.gov.by

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный посол Беларуси в Республике Кения Павел Взяткин вручил верительные грамоты Президенту Кении Ухуру Кениате, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел.

Во время беседы после церемонии белорусский дипломат выразил готовность работать на благо развития дружественного и конструктивного диалога между Беларусью и Кенией, основанного на взаимном доверии и уважении. "Подчеркнут приоритет наращивания торгово-экономического сотрудничества двух стран с учетом взаимодополняемости экономик. Павел Взяткин также отметил важность активизации разноформатных контактов на различных уровнях между странами, а также формирования и расширения договорно-правовой базы белорусско-кенийских отношений", - рассказали в МИД.

Лидер Кении подтвердил настроенность на дальнейшее развитие конструктивных отношений между странами и пожелал успешной работы новому послу Беларуси в стране.-0-

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