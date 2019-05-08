Посол Беларуси вручил верительные грамоты президенту Кипра

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Болгарии, Греции и Кипре по совместительству Александр Лукашевич вручил верительные грамоты президенту Кипра Никосу Анастасиадису. Церемония прошла накануне в Президентском дворце в Никосии. Информация об этом размещена в официальном твиттер-канале МИД Беларуси со ссылкой на Бюро печати и информации МИД Кипра, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи глава дипмиссии подчеркнул, что Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии и укреплении двусторонних отношений с Республикой Кипр. "Мы видим возможности для усиления сотрудничества в таких сферах, как торговля, экономика, наука и технологии, политические, региональные и культурные контакты, а также для активизации кооперации между министерствами и ведомствами, в частности между министерствами иностранных дел, - сказал он. - Страны имеют большой потенциал для бизнес-кооперации и реализации инвестиционных проектов. Беларусь заинтересована в поставках товаров тяжелой, легкой и пищевой промышленности, продукции деревообрабатывающей и химической отраслей".

Президент Кипра пожелал послу Беларуси успехов в выполнении его миссии и заверил, что правительство республики окажет всяческую поддержку новому руководителю дипмиссии.-0-