Посол Беларуси встретился с главой Гагаузии Ириной Влах

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова Анатолий Калинин встретился с башканом (главой) Гагаузии Ириной Влах. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Молдове.

Стороны выразили удовлетворение развитием двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и иных сферах. Они отметили важность дальнейшего расширения совместного производства по сборке белорусских тракторов в Гагаузии, а также создания нового сборочного производства электробусов МАЗ.

Ирина Влах предложила провести во второй половине января 2021 года встречу с аккредитованным в Молдове дипломатическим корпусом для ознакомления с итогами работы в 2020 году и пригласила Анатолия Калинина принять в ней участие. Они также договорились поддерживать постоянное взаимодействие для активизации сотрудничества и решения вопросов, представляющих взаимный интерес.-0-