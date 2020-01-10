Посол Беларуси встретился с Папой Франциском и передал поздравления от руководства страны

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Посол Беларуси в Великобритании и по совместительству в Святом Престоле Сергей Алейник 8-12 января посещает с визитом Ватикан. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД Беларуси.

Посол Беларуси 9 января принял участие в ежегодной новогодней аудиенции Папы Франциска для дипломатического корпуса, аккредитованного при Святом Престоле. На полях мероприятия Сергей Алейник провел короткую беседу с понтификом и передал ему поздравления с рождественскими и новогодними праздниками от руководства Беларуси.

Во время визита дипломат встретился с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином. Обсуждены актуальные вопросы белорусско-ватиканских отношений, собеседники положительно оценили взаимодействие в международных организациях и обменялись мнениями о ситуации в регионе.

Сергей Алейник также провел ряд встреч с другими официальными представителями Ватикана.-0-