Посол Беларуси: заметный вклад в укрепление межнационального мира Казахстана внесли и белорусы

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Казахстан Павел Утюпин 29 ноября принял участие в международной конференции "30 лет независимости: мир, согласие, нация единого будущего", прошедшей в казахстанской столице. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве нашей страны в Казахстане.

В мероприятии, проводимом под эгидой Ассамблеи народа Казахстана, участвовали депутаты парламента, руководство городского акимата города Нур-Султан, зарубежные гости, представители общественных организаций.

В своем выступлении на конференции Павел Утюпин отметил значительные успехи, достигнутые Казахстаном за 30 лет на пути национального строительства, консолидации общества, сохранения единства и самобытности многочисленных этносов страны. Он подчеркнул, что заметный вклад в укрепление межнационального мира и солидарности внесли и белорусы Казахстана.

Посол Беларуси также проинформировал собравшихся о ситуации вокруг мигрантов в белорусско-польском и белорусско-литовском приграничье. Руководитель дипломатической миссии отметил необоснованность обвинений в адрес Беларуси в создании кризиса на границе, ставшего итогом политики Запада, нацеленной на вмешательство в дела суверенных государств и провоцирование региональных конфликтов. Было обращено внимание участников конференции на меры, предпринимаемые руководством Беларуси по стабилизации обстановки на границе.-0-