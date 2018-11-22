Постпреда Беларуси наградили Белой лентой ОБСЕ

22 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер во время специальной церемонии на заседании Постоянного совета ОБСЕ наградил посла Беларуси в Австрии, постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Елену Купчину Белой лентой за выдающийся вклад в продвижение гендерного равенства и противодействие насилию в отношении женщин, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства иностранных дел Беларуси.

В текущем году этой награды также удостоены постоянные представители Испании, Швеции, Швейцарии при ОБСЕ, сотрудники миссий Австрии и Великобритании.

Награждая белорусского представителя, Томас Гремингер отметил вклад Елены Купчиной в акцентирование в рамках ОБСЕ темы борьбы с насилием в отношении женщин, в частности ее активное участие в постановке на площадке Организации 26 июня 2018 года документальной пьесы "Семь". Посол Беларуси также выступила модератором специальной неформальной рабочей сессии ОБСЕ 16 ноября 2018 года по подготовке документов по борьбе с насилием в отношении женщин к СМИД ОБСЕ в Милане.

Белая лента ОБСЕ - награда, учрежденная в 2013 году. Вручается за выдающийся вклад в продвижение вопросов гендерного равенства и противодействия насилию в отношении женщин и девочек. Кандидатуры награжденных Белой лентой определяются во время специальной ежегодной процедуры отбора после получения номинаций от государств-участников и Секретариата ОБСЕ. Одним из первых награжденных стал нынешний генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер, занимавший в то время пост постпреда Швейцарии при ОБСЕ.-0-