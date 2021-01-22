Постсовет ОДКБ согласовал проект заявления о запрещении новых видов оружия массового уничтожения

22 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Постоянный совет Организации Договора о коллективной безопасности сегодня на заседании согласовал проекты ряда важных политических заявлений, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Были согласованы проекты заявлений государств - членов ОДКБ о запрещении разработки и производства новых видов оружия массового уничтожения и новых систем такого оружия, а также об обеспечении всеобъемлющей стабильности в мире, - отметил пресс-секретарь. - Документы будут направлены для дальнейшего рассмотрения и принятия на уровне постоянных представителей государств - членов организации при ООН".

Заседание прошло в режиме видеоконференции под председательством постоянного представителя Таджикистана Хасана Султонова.-0-