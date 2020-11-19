Повестку дня осенней сессии парламента дополнили семь законопроектов - Семеняко

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повестку дня осенней сессии парламента дополнили семь законопроектов, заявил журналистам председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Валентин Семеняко перед заседанием Совета Палаты представителей, передает корреспондент БЕЛТА.

"Первоначально в повестку дня было предложено к рассмотрению 32 вопроса. Большинство из них уже рассмотрены. По мере окончания подготовительных мероприятий законопроекты вносятся на рассмотрение депутатского корпуса. В частности, сегодня Постоянная комиссия по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту предлагает внести в повестку дня сессии семь законопроектов", - сказал Валентин Семеняко.

Закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)" предлагается рассмотреть в первом чтении. Ряд законопроектов будет рассмотрен во втором чтении, два законопроекта касаются совершенствования и развития международных отношений.

"Закон "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах)" интересен тем, что приводит в соответствие как терминологическую базу, так и правоприменительную практику. Этот закон значительно облегчит работу наших кооператоров. Он касается и совершенствования работы учреждений образования, которые находятся в системе. К рассмотрению предлагаются также изменение Кодекса о недрах, изменение законов по вопросам здравоохранения и оказания психологической помощи. Эти законопроекты будут рассмотрены во втором чтении. Поэтому те замечания и предложения, поступившие при рассмотрении в первом чтении, депутаты учтут и обсудят при рассмотрении", - отметил председатель Постоянной комиссии.-0-

Владимир Андрейченко