Повестку дня саммита ОДКБ обсудили в Астане на высоком уровне

8 ноября, Астана /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности прошло в Астане, передает корреспондент БЕЛТА.

Министры и секретари советов безопасности прибыли во Дворец Независимости в Астане утром 8 ноября. Непосредственно перед заседанием у них была возможность пообщаться в кулуарах, сверить часы по наиболее актуальным вопросам. Официальная часть мероприятия началась после церемонии совместного фотографирования и прошла без участия прессы.

На заседании обсуждены актуальные проблемы международной и региональной безопасности, взаимодействия государств - членов в формате ОДКБ на международной арене. По итогам стороны утвердили более 20 документов - ряд решений, а также проекты решений, которые будут вынесены на обсуждение на уровне глав государств во второй половине дня.

В числе подписанных документов проекты декларации Совета коллективной безопасности ОДКБ, заявления лидеров стран "О скоординированных мерах в отношении лиц, участвовавших в вооруженных конфликтах на стороне международных террористических организаций", решений о правовом оформлении статусов наблюдателя при ОДКБ и партнера организации, о положении о Центре кризисного реагирования ОДКБ, о составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования. Утвержден также проект решения СКБ о плане действий государств - членов ОДКБ по развитию коллективной системы противодействия незаконной миграции на период до 2025 года. Рассмотрены вопросы текущей деятельности организации, актуализированы некоторые документы.

Председательство в названных рабочих органах ОДКБ перешло к Кыргызстану, в связи с чем состоялась церемония передачи символических жезлов.-0-