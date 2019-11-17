Повышенное внимание наблюдателей к выборам вызвано усилением роли Беларуси в мире - мнение

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышенное внимание к парламентским выборам со стороны международных наблюдателей вызвано усилением роли Беларуси в мировой политике. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал политолог Александр Шпаковский.

"Почему приехало так много наблюдателей и повышается внимание к Беларуси? Первый аспект связан с изменением, усилением роли нашей страны. У нас, по сути, та же избирательная система, те же ценности, мы не меняли Конституцию - это меняется взгляд на нас со стороны остального мира, - сказал Александр Шпаковский. - Беларусь остается островком стабильности и, кроме того, выдвигает достаточно интересные инициативы диалога между Востоком и Западом".

По его словам, присутствие на выборах наблюдателей от ШОС тоже объяснимо. "У нас всестороннее стратегическое партнерство с Китаем - один из самых высоких уровней партнерства в дипломатической иерархии КНР. Понятно такое внимание, в том числе к нашим политическим кампаниям", - отметил политолог.-0-