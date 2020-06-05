5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Беларусь, передает корреспондент БЕЛТА.

Программой визита в том числе предусмотрены переговоры с Президентом Беларуси Александром Лукашенко, которые состоятся во Дворце Независимости.

Александр Лукашенко и Виктор Орбан обсудят вопросы развития торгово-экономического сотрудничества, реализации совместных проектов. Беларусь и Венгрия уже имеют хороший задел в развитии отношений, однако есть большой потенциал для расширения взаимодействия в различных сферах.

Кроме того, на переговорах будет обсуждаться сотрудничество по линии Беларусь-ЕС, в том числе в формате "Восточного партнерства". В центре внимания также будут ситуация в регионе и мире, подходы к решению наиболее актуальных проблем.

Это первый официальный визит венгерского лидера в Беларусь, он станет важным этапом в развитии белорусско-венгерских отношений.

Накануне визита премьер-министра Венгрии посол Беларуси в этой стране Александр Пономарев в эксклюзивном интервью БЕЛТА рассказал об историческом контексте белорусско-венгерского взаимодействия, о взаимной заинтересованности в развитии контактов, о взаимоотношениях с венгерской партией Фидес, ориентированной к открытости на Восток, а также о предполагаемых к обсуждению на переговорах темах. Ознакомиться с данной публикацией можно здесь.-0-